才剛過完年，空調早販已經開打，全國電子祭出早鳥優惠享不完，2月16至28日空調振興開跑，「十」在好禮送給消費者，空調早鳥優惠懶人包，包括空調15期0利率再送頭期款現金等優惠，搶賺虎年第一波空調買氣。

除了頭期款現金與0利率優惠外，全國電子指出，其餘好禮還包括：空調單筆消費滿20000元，送1000點LINE POINTS；綁定全國電子LINE會員，除了不定期可以收到優惠訊息外，還可以享多種好康。第三項好禮則是買空調登錄發票抽好禮，於全國電子門市購買任一空調，並上全國電子官網登錄有效發票號碼即可參加「空調振興Lets Go」，就有機會將價值2490元飛利浦六人分微電腦電子鍋一起帶回家。

全國電子指出，空調型號百百款，消費者最常煩惱就是不知道那種空調比較符合自身需求，全國電子提供到府場勘，解答噸數、坪數、安裝等問題，提供空調安裝的建議。同時，還提供空調總統級安裝、八年免費延長保固等。

另一方面，為鼓勵民眾選購節能家電，購買符合第一或第二級的節能冷暖空調，可申請退還減徵貨物稅，除了線上申請外，全國電子實體門市還提供紙本申請單，簡單填寫最高可再享2000元。再以現折來說，大金指定機型最高折5000元，富士通也祭出好禮雙重送，指定機型除了拿家電贈品還能享現折最高3000元，Panasonic、日立空調推好禮六選一，東元則是贈送保養冷氣券。