30年前即以「黃色小鴨」嬰幼用品禮盒打響名號的東凌-KY(2924）不敵疫情最後一根稻草衝擊，14日公告收到包括龍行利興業等四家企業將對東凌進行公開收購，收購持股比還未確定。

東凌-KY是在14日公告公開收購人包括龍行利興業、RIVER NORTH LIMITED(北川有限公司)、BEAUTY TREND HOLDINGS LIMITED(美興控股)、Angel Space Limited等，主要收購董事長林寶霞、董事許復進、許永龍等家族持股，雙方已在去年12月10日簽訂股份買賣協議書。

事實上，因中國少子化、電商衝擊，東凌-KY已連續四年虧損，從八年前最高營收達15億、EPS4元以上，至2020年在疫情最後一根稻草衝擊重壓下，年營收僅有3.66億元、每股虧損3.79元，2021年東凌-KY下半年陸續處分包括南港辦公室資產、上海黃色小鴨優亦餐飲管理公司也準備出售，據稱，東凌-KY在處理部分資產時，亦同步在業界尋找買主，但因中國少子化嬰幼用品市場一直處於衰退情況，難尋零售業接手方，而另尋相關產業。