全聯草莓小可頌，2月17日前特價25元。（全聯提供）

家樂福草莓季、櫻花祭，用粉紅泡泡襲捲賣場。（家樂福提供）

家樂福櫻花祭讓居家用品也散發粉紅氛圍。（家樂福提供）

2月最令人期待的粉紅氣息草莓季、櫻花季登場，包括全聯We Sweet獨家與日本泡芙beard papa’s聯名的草莓卡士達首次曝光，再次創造新話題，售價69元起；家樂福除了零食、甜品外，也將居家日用品充滿粉紅氛圍，用浪漫席捲賣場。

全聯即起至3月10日，推出各式草莓甜點、多種零食，包括來台20周年的日本NO.1泡芙專賣店－beard papa’s，上次與全聯We Sweet攜手時，曾創造超過5000萬業績，這回合作推出升級版草莓卡士達系列甜點，感受新鮮草莓與香草卡士達的融合，是泡芙控必買首選。

此外，全聯Read bread推出療癒的「草莓喵吐司」，外型如粉紅虎斑貓的可愛造型；全聯阪急麵包則主攻大湖草莓入餡的商品，均一價30元，2月17日前嘗鮮特價25元。

另全聯一系列的草莓零食，包括雪之戀草莓煉乳醬牛軋餅、草屯農會莓有你不行草莓果乾，2月24日皆買1送1，樂天小熊餅粉紅草莓風味，2件特價79元，全台限量2萬8000盒。草莓風味酒款部分，推薦獨家商品－台灣菸酒微醺D調系列草莓調酒，全台限量12萬罐，還有SUNMAI金色三麥草莓啤酒、真露草莓燒酒等多種選擇。

家樂福本月進入「草莓時光」、「櫻式浪漫」主題檔期，囊括超過100種吃的喝的、用的粉紅系商品。烘焙品主打之前狂銷近2萬份的草莓寶盒蛋糕，再加碼粉紅草莓生乳捲、杏仁草莓塔、草莓丹麥麵包等，還有德國HARIBO的100周年限定草莓軟糖、韓國草莓餅乾等進口商品。

居家日用品部分，家樂福從洗髮精、沐浴乳、乳液等，都加了淡雅的櫻花香氣、粉紅包裝，讓居家洗沐也能散發浪漫氛圍，即起至2月22日，家樂福會員購買指定商品滿688元，可加碼以499元，購買價值1200元的櫻花風味歐舒丹護手霜1組。

citysuper台中店限定販售的微醺系「草莓香檳生巧克力」，使用Pierre Mignon氣泡酒、草莓利口酒混合巧克力製作，能同時享受到草莓及微醺香檳的口感。

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