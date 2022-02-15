黃珊珊民調追趕到第二名 王世堅：可能會「棄蔣保黃」

針對近日曝光的台北市長選戰民調結果，民進黨台北市議員王世堅表示，泛藍系統會棄誰保誰，其實還未定之天，很可能到時候泛藍「棄蔣保黃」也說不定。對此，宅神朱學恒直言，提到台北市長，王世堅可能動了感情，講話就不太準了，且觀察最近的民調，也很難得出「保黃棄蔣」的結論，「可能要問王世堅，有媽祖託夢是不是」。

針對王世堅的說法，朱學恒今天(15日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，「堅哥講到台北市長，難免動了真感情 講的話就不太準了」。朱學恒認為，王世堅最近很挺林佳龍，他應該支持林佳龍往上超越。

朱學恒指出，現在距離年底還那麼遠，但從民調結果可以看出來蔣萬安領先，黃珊珊是第三名，兩人相差大概20個百分點左右，「到底要怎麼得出支持黃珊珊等於保黃棄蔣？沒有人看的出來，可能要問王世堅有媽祖託夢是不是？」

朱學恒說，以前提到棄保，通常是因為被提的這兩人加起來，和對手有一戰的可能，而對手可能支持度高到一個程度，不合作打不贏，才會有棄保。朱學恒分析，那應該是綠白合，陳時中加黃珊珊是39.9%，勝過萬安，這個時候應該是棄黃保陳，怎麼會有棄蔣保黃的說法出來？

朱學恒發現，日前曝光的綠營內部民調，一看內容就知道是某派系民調，林佳龍聲勢大振，那份民調有抬黃壓蔣效果。而黃珊珊一路往上爬，有沒有成長的那麼厲害？黃珊珊和蔣萬安的確有部分支持者是重疊的，但是不是因此開始打24年前的市長馬英九，否則我真的不明白，打馬英九要幹嘛？