由台灣、美國和印度跨國合作開發的INSPIRESat-1立方衛星，於台灣時間2月14日上午8點29分在印度的達萬太空中心發射升空，傍晚經過台灣上空，中央大學在當日下午5點 24 分成功接收到訊號，衛星運作正常，已準備開始執行科學任務。

中央大學表示，INSPIRESat-1衛星有兩個科學酬載，一個是由中央大學研發的微型電離層探測儀，另一個是美國國家航空暨太空總署（NASA）所補助開發的雙孔X光太陽頻譜儀。兩者結合後，不僅成為一座太空天氣觀測站，更可觀測太陽日冕變化。

這起首度由台美印三方從學術研究展開研發的人造衛星，在發射之後，由印度太空科學與科技學院進行主要飛控，並由美國科羅拉多大學波德分校及中央大學輔助，所產出的科學資料，將提供給參與學校作為分析使用。

擔任計畫主持人的中央大學太空科學系教授張起維表示，這是中央大學繼去年1月發射的「飛鼠號」（IDEASSat）立方衛星之後，第2個成功發射的立方衛星任務。

張起維提到，中央大學團隊在發射「飛鼠號」時，第一次展開動手設計、整合測試、飛行控制、雙向通訊等寶貴衛星開發經驗，就算遇上沒預料到的問題，也能迅速改正，經過這樣的歷練之後，這回任務順利許多。

張起維指出，當前微型化人造衛星日益蓬勃，也加速了太空產業的發展，因此衛星研發時程較短，燃料和發射成本較低，可靠度、可容忍錯誤率也沒像傳統人造衛星嚴苛，相較發展性高，這次順利發射並成功接受訊號，也向國際社會展現出我國在微型化人造衛星的軟硬實力。