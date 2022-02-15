台股今(15)日走勢震盪，萬八得而復失，外資持續從台股提款，今再賣超162億元，賣超最多的個股為群創，共賣超5萬1800張，賣超第2名則是友達，也賣超2萬6804張。

台股今收盤下跌45.86點，以17951.81點作收，成交值2318億元，觀察三大法人資金動向，外資及陸資賣超162.21億元，自營商賣超39.97億元，投信連11個交易日買超，今再買超19.85億元，合計賣超182.33億元。

繼14日大賣206億元，外資今再賣162億元，賣超前2大個股都是面板股，而群創收盤下跌1.18%，收在16.7元，友達則收在20.4元，跌幅2.63%。

外資賣超第3至6名都是金控股，依序為開發金、新光金、中信金、元大金，賣超張數都在1.2萬張以上；賣超第7至第10名則為中信中國高股息(00882)、中鋼、富采、緯創。

值得注意的是，外資賣超第11名為聯電，賣超7958張；第12名台積電，賣超7830張；而投信賣超第1名的個股仍是聯電，今再賣超3309張。

至於外資買超前10名個股則為長榮航、華航、華通、期街口布蘭特正2(00715L)、華邦電、大同、欣興、玉山金、和益以及大成鋼，其中，長榮航、華航也在今日投信買超前10大個股名單之中。