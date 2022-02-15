農產品初級加工場登記新制2020年上路來，全台有26家業者取得登記證，其中新北市業者登記數量占全台縣市之冠，有4家登記在案。不過，去年僅有一家業者申請獲證。農業局指出，受疫情影響，中央去年3月起減少人員訓練課程、農業設施檢驗流程較久等因素，影響申請獲證數量，另外坪林區也因水源保護地等先天因素，導致農友申請流程卡關，市府目前正積極尋求解決方式，協助農友順利獲證。

近年來陸續有不少小農投入生產行列，為了解決蔬果保存期限、產量過剩問題，行政院農委會前年訂定「農產品初級加工場管理辦法」，農友須完成食品工業研究所40小時、約2天的培訓課程，場區也須設置農糧產品加工室，符合中央相關土地建物規定，才可申請初級加工場登記證。

新北市目前有4家業者獲得登記證，分別是谷芳有機茶園、香氛花園、谷芳有機幸福茶園、新北市農會文山農場，其中文山農場是全國農會首例獲證的單位。農業局指出，申請獲證農友數量偏低，主因是農糧產品加工室從申請、興建耗時較長，目前三峽、汐止就有2家業者仍在興建階段，因此無法在短期獲得登記證。

另外，若要獲得登記證，農友就必須完成受訓課程。農業局指出，目前僅有改良場、農糧署分署或產業發展中心有開設課程，新北市沒有上述場所，轄內農民須到桃園、新竹等他縣市上課，且因一場次限制50人報名，許多農友報名意願也因此降低。

全台首家獲得登記證的谷芳有機茶園負責人李昌峻表示，許多農友都有意願申請證照，但是受限於本身先天條件，怎麼輔導改善都無效，像是坪林區就因為受限於水源保護區規定，農地無法新建任何農業設施，申請第一步就卡關，只能被迫放棄，相當可惜。

農業局表示，針對受訓單位稀少問題，市府有積極爭取在地開課，由市府自行尋找講師、提供場地，目前仍在與中央協商，也積極教導農民申請登記文件，並到各農會產銷班宣導，另外針對坪林等地受限水源地申請卡關部分，目前也正在研議以既有合法房屋，申請農糧產品加工室，向中央爭取認定，盼幫助更多小農過關。