省道21線中潭公路埔里鎮桃米段，區間測速執法設備架設完成，並且進入為期3個月的宣導期，將於4月25日正式啟用；警方統計，春節連假期間，行經該路段時速80公里以上超速車輛397件，最高時速竟達141公里，超速車輛有7成來自外縣市。

南投縣警察局表示，該區間測速設備建置在台21線51K-54K，主要原因是該路段為通往日月潭，往來埔里鎮至魚池鄉之間的主要聯外道路，路型多彎道及長下坡，經統計該路段近年共發生7起超速失控翻車，及自撞護欄A1類死亡事故，A2類受傷事故發生163件，超速行駛導致意外層出不窮，因此，優先導入建置科技執法設備。

區間測速照相設備，已經台灣商品檢測驗證中心檢測，並取得經濟部標準檢驗局核發檢定合格證書，今年1月送資安檢驗，檢測均合格，區間測速設備上路執法前，經縣議會決議，訂定3個月宣導期，預計將於4月25日正式執法。

目前，區間測速已開始試用，但仍在勸導期間，警察局統計今年春節連續假期（1月31日起至2月6日止），行經該區間流量總計19萬8435車次，時速80公里以上超速車輛397件，換算違規率約0.2％，違規時段以上午7-9時最多、9-11時次之，其中時速超過100公里超速行駛車輛計有16輛，最高時速為141公里，超速違規車主7成來自外縣市；時速超過100公里以上車輛，警方都以書函通知車主，提醒駕駛人遵守速限行駛。

警方提醒用路人，超速駕車易造成本人及用路人危險，區間平均速率執法及測速照相，目的在維護民眾生命財產安全，請民眾依道路速限行駛。