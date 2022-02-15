遠傳電信15日宣布，開賣全新「360兒童手錶E2台灣版」，且獨家推出搭配兒童定位手錶的「超級球寶可夢保護套組」，搭配寶可夢超級球+皮卡丘造型保護套，智能手錶兼具實用與可愛造型，吸睛指數爆表。

搭配遠傳指定資費，兒童定位手錶就能0元帶回家。「360兒童手錶E2台灣版」具備定位、視訊通話等多項功能，去年搭配限量寶可夢精靈球保護套獲得熱烈迴響，今年攜手寶可夢再推出限量「超級球寶可夢保護套組」，2月15日起，於全台遠傳門市及遠傳網路門市限量開賣，全台限量3000組，組合內含360 兒童手錶 E2 台灣版、超級球寶可夢保護套及超萌皮卡丘錶帶扣環，搭配開學優惠，月付399元、手錶0元起，再享上網吃到飽及網內語音免費，另外再提供原廠一年維修保固。

超級球寶可夢保護套組中的保護套為環保矽膠材質，不含塑化劑等有害物質，彈力設計，方便安裝與拆卸，獨家超級球造型，搭配皮卡丘錶帶扣環，超卡哇伊。即日起憑15歲以下兒童身份新申辦／攜碼任一遠傳兒童定位手錶方案，即可獲得限量NCI 寶可夢3D口罩5入組乙份。

遠傳表示，「360兒童手錶E2台灣版」專為兒童設計，提供在地化語言圖資，具備定位、視訊通話等多項功能，淺顯易懂的設計讓學齡前兒童、小學生都能輕鬆上手，具備IPX8生活防水，搭配保護套完整包覆超耐用。家長可透過專用手機App即時定位孩子的位置，查看移動路徑，還能設定安全區域範圍通知，並且支援計步、鬧鐘、上課禁用設定、手錶通話記錄、添加好友通知、省電時段設定、低電量提醒、通訊錄白名單管理、阻擋陌生電話等貼心功能。