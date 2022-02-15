春節期間因「紅盤價」引發蛋價與蛋荒的爭議，農委會畜牧處長張經緯15日臨時召開記者會指出，為免再有爭議，以後不會再有「紅盤價」名稱，農委會將擔任產銷平台，協調產銷雙方在過年期間的收購價格合理，讓雙方都有合理的報酬。

所謂「紅盤價」，是因為春節期間仍須由蛋商供銷，而蛋商在休市前會降低市場行情價，這部分的價格的折讓稱為「紅盤價」，1月底至2月初春節期間的「紅盤價」讓蛋農有深深的剝削感而引發爭議。

張經緯指出，春節年期間雞蛋價格不報盤、休市，雞蛋不易保存，必須持續收取，因此春節間蛋商跟蛋農會協調出「收購價格」，讓蛋農不斷生產新鮮蛋，而蛋商過年不休息都在收蛋。

不過，今年春節期間的紅盤價讓蛋商、蛋農有誤解跟困擾。張經緯表示，因此15日特別邀產銷雙方代表協調，一致決議將「紅盤價」廢除，由農委會擔任產銷平台協調，未來在春節期間建立合理收購價格機制，至於收購的價格，會依據當年的產銷情形調整，以讓產銷雙方都有合理的報酬為最高原則。

而產銷平台的成員，張經緯指出，除產銷雙方外，還將抱括運輸業者，因為在物價上，運輸也是變動性的狀態，在價格議定上，雞農負責生產，蛋商負責運輸、銷售跟通路等，由這兩方決定，經報價委員會不斷協調、動態開會，加上市場當前狀態及蛋農生產數量決定。