喜迎金虎年，2022台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」將於15日元宵節晚上在高雄衛武營正式點亮，中華電信為唯一贊助2022台灣燈會主燈的電信業者。

中華電信表示，儘管面對疫情的不確定性，中華電信依然做好萬全準備，於燈會現場佈建了60台最新型高效能基地台，運用大數據分析網路訊務熱區，機動配置基地台及擴充網路容量，並佐以C-RAN集中化高效設備，提供倍數以上的處理能力，將滿足尖峰時刻使用行動上網數據流量的需求，確保最佳行動上網品質，讓客戶皆能以順暢行動網路，享受FB、LINE及IG等社群通訊軟體視訊直播燈會活動，傳遞佳節祝福。

此外，中華電信MOD、Hami Video也將同步全程高畫質直播主燈正式點亮活動。

為讓全台客戶元宵節出遊賞燈，隨拍隨傳最盡興，中華電信也針對全台其他縣市燈會活動，包括台北燈節、新北燈會、桃園燈會、平溪天燈節、花蓮太平洋燈會、中臺灣元宵燈會、南投燈會、苗栗燈會、花在彰化、台南月津港燈會、鹽水蜂炮、佛光山平安燈法會、屏東燈節等熱門活動景點，擴充投入近400台高效能基地台，並動員百名工程人員，即時優化燈會現場人潮尖峰時段的網路品質，提供快速順暢的4G/5G行動網路服務。