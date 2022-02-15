瑞士自動化設備大廠ABB周二宣布，將集團的渦輪增壓業務更名為「Accelleron」，並表示，預計在第一季末就是否出售或分拆該部門作出最終的決定。
ABB在聲明中表示，無論集團選擇哪條路來分離該業務，這一過程都應該在2022年上半完成。
ABB在蘇黎士的股價在周二早盤上漲2.1%。
執行長Bjorn Rosengren希望未來將電氣化和自動化業務列為公司重點。
渦輪增壓業務擁有2300名員工，去年營收為7.5億美元。ABB沒有提供該部門獲利資訊。但此前曾指出，該部門的獲利率很具有吸引力。
執行長在兩周前曾指出，最有可能的結果應該是在第二季將該部門分拆，並在瑞士證交所上市。
ABB已經將動力傳動部門Dodge以29億美元賣給美國同業RBC Bearings，作為集團重整計畫的一部分。
ABB此前宣布，電動移動和充電部門e-Mobility將在今年稍晚於瑞士股市上市。
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