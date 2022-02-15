蔡英文總統今天下午接見美國智庫「傳統基金會」創人佛訥，強調去年公投結合和放寬日本食品進口，展現台灣願意接受國際標準的決心，希望台美能深化合作，並展開自由貿易協定及數位經濟協定的談判。佛訥也在會中表示支持，他也認為，台美之間更應該看向未來。

蔡英文表示，今天是元宵節，也是新春團聚的日子，很高興在今天跟老朋友見面相聚，佛訥不只是台灣的好朋友，也是老朋友，過去來訪上百次，從她上任以來兩人經常見面，2019年就在總統府見過兩次面，因為疫情的關係，這次再次會面可說是相隔最久的一次。

她特別感謝佛訥和傳統基金會長期支持台美關係穩定成長，尤其是傳統基金會推崇民主、跟市場自由等價值，也是台灣非常重視的發展方向。

蔡英文強調，去年的公投結果，台灣人民已經展現出積極參與國際的決心，我們最近調整日本食品輸入管制措施，也是再一次的展現台灣願意接受國際標準的決心，以及參與高標準經貿體系。

她說，傳統基金會昨天發布的2019年經濟自由度報告，台灣經濟自由度再度名列全球第六名，在亞太地區僅次於新加坡跟紐西蘭，這顯示對於打造自由開放和爭取成為多邊經貿組織的成員，台灣希望參與區域經濟整合，因此我們也正積極的爭取加入是CPTPP，繼續深化各領域的合作關係。

她希望佛訥跟傳統基金會能夠繼續支持深化台美關係，包括展開自由貿易協定及數位經濟協定的談判。蔡英文也承諾，台灣會持續守住民主防線，並且跟美國等理念相近的民主國家攜手合作，堅定捍衛印太區域和平穩定、守護民主以及人權，也希望台美之間有更多的合作成果。

佛訥則表示，傳統基金會每一年都會發布年度經濟自由度報告，一開始做的時候，台灣成績是全世界排名27名左右，如今台灣的排名已經更高了，經濟自由度報告當中，整體經濟自由度最高的評等就是自由，台灣如今也得到了這個評等是全世界的第六名，反倒是美國成績反而倒退。這五年內台灣的排名是非常穩定的向上成長，「所以要非常恭喜各位」。

他說，過去四十年當中，台灣和美國在台灣關係法之下，發展非常特別而且深刻的情誼，他記得台灣關係法當初剛通過的時候，是得到非常多跨黨派的支持，雖然這都已經是過去的歷史，但如今台灣和美國的雙邊關係仍獲得跨黨派支持，無論是在行政部門、川普總統或是拜登總統，這顯示美國人民的意志，就是相信應該要與台灣建立良好且維持良好的關係，因為台灣代表著許多重要的價值。

佛訥表示，我們非常同意台灣是一個非常重要的盟友朋友，甚至是美國的印太戰略的一個基石，希望台灣跟美國可以合作簽署自由貿易協定，以及數位經濟方面的協定，以強化我們雙邊的關係，「我們不能只是一直看過去的歷史。我們更應該看向未來」。