彰化市喬友大樓去年6月底一場惡火，釀成4死22傷慘劇，經結構安全鑑定判定為危樓，面臨拆除命運。因所有權人未依限期自行拆除，由縣府接手執行強拆，15日辦理委託規劃設計監造資格標開標，僅1家投標，預計21日召開評選會議，若順利評選通過即可發包拆除，預計最快年底開拆。

1993年完工的喬友大樓是彰化火車站前地標建築，地上15層、地下3層，為綜合性商辦大樓，卻4度浴火，燒出公共安全問題，更釀人命傷亡，彰縣府去年委託彰化縣建築師公會鑑定建物結構安全，判定危樓，即發函要求所有權人限期1個月內、1月20日前自行拆除，卻逾期未拆。

喬友大樓強制拆除工程共分2階段辦理招標，第一階段委託廠商規劃設計監造資格標、經費190萬元，15日開標僅一家廠商投標，縣府將於21日召開評選會議，審查得標業者的執行能力各項資格。

建設處代理處長湯國榮表示，得標廠商取得資格標後，評選會議上將邀集專家學者與府內委員，審查業者的執行能力、過往經驗、拆除計畫做法等事項，若順利通過，即可優先議約；完成議價、簽約決標後，再接續辦理第二階段實際拆除工程計畫的招標與發包。

湯國榮強調，喬友大樓位處市中心，周邊建物密集，拆除工程傾向比照高雄城中城，以挖土機、破碎機等拆除機具，進場以傳統方式拆除；若發包順利，預計最快年底就能開拆。拆除費用在完工結束後，縣府亦將向所有權人追償。

彰化縣政府去年已在今年度總預算中，破天荒編列2500萬元「建管行政違章建築處理業務費」，獲縣議會審議通過，這筆經費扣除190萬元資格標後，還有約2300萬元可以使用。在拆除後，再向所有權索討拆除費用。