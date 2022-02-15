台北農產公司今年1月抽驗1450件蔬果產品，最終有157件不符合規定，銷毀重量計17萬1891公斤，不合格率10.8％，其中主要品項為青蔥、茼蒿、芥藍菜、蘿蔔及包心白菜，供應人分別來自彰化縣、雲林縣、嘉義縣及高雄市。北農表示，不合格的農民將停止供貨10天、若2度違規則停止供應1個月，第3次再犯就則廢止供應人資格。

北農表示，公司自2019年9月21日起採用質譜化學快檢檢驗進場蔬果，可在20分鐘內精確驗出農藥種類及濃度，且經化學法復驗後準確率達99％，並搭配實名制在交易前可迅速比對供應代號及身分資料，從通路端追蹤產地耕種農民，加強溯源管控，維護民眾食安。

北農指出，去年12月再增設第3部質譜儀，檢驗件數可自每年約1萬5000件提升至2萬件，大幅提高蔬果農藥殘留檢驗的量能，今年1月估計抽驗1450件蔬果產品，最終有157件不符合規定，銷毀重量計17萬1891公斤，不合格率10.8％。

北農說，檢驗不合格的主要品項為青蔥、茼蒿、芥藍菜、蘿蔔及包心白菜，供應人分別來自彰化縣、雲林縣、嘉義縣及高雄市。依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定，檢驗不合格者，將通知供貨農民停止供應10天，若有第2次違規停止供應一個月，第3次將廢止供應人資格。

台北市市場處表示，已請北農持續加強檢驗違規供貨人貨品農藥殘留，以維護食品安全。