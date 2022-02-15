選美女星兼網紅楊築晶（Crystal Yang）現年28歲，身高177公分的她因來自花蓮，又擁有神似王祖賢的外貌，因此又被封為「後山小公主」、「花蓮王祖賢」。楊築晶經常透過社群分享日常及美照，她昨(14)日在IG發布一組「喜孕」辣照，只見她「全裸入鏡、三點不露」，孕媽咪絕美畫面引來一片恭喜聲，她對即將降世的「逆子」一番感性喊話，也讓眾網友感動到洋蔥滿點。

昨(14)日也是西洋情人節，「後山小公主」楊築晶在IG發布了一組「喜孕」辣照，畫面中她「全裸入鏡、三點不露」，側身跪坐在粉色布幕前，襯托出膚色與線條的美感，一手遮胸、一手撫著孕肚，或望向鏡頭燦笑，或閉上雙眼展現嫵媚風情；人說「懷孕的女人是最美的」，所以這組美照雖辣但並不情色。

楊築晶寫道：「恭喜後山小公主喜得逆子（抱歉了，還在等小莊跟我分開的各位，沒機會了）。我是很晚才發現懷孕的，中間月經沒有來，也一直腦補成『好像上個月有來欸（？）』外加逆子蠻體諒馬麻我的，一直到現在我都沒有太大的不適～所以就到某一天發現，誒不對勁，才檢查發現的，發現懷孕後就忙到美叮美噹，就拖到情人節，然後把今天的貼文獻給我的前世情人了。」

她說：「我一直都很想要小孩，而且想要至少三個，理想可以有4個，本來想著26歲開始生，但一直都沒有遇到對的人，直到遇見小莊，遇見你是我最大的幸運。網路上說：每個小寶寶都是小天使，在天上排隊找尋喜歡的女生當自己的媽媽。謝謝逆子選擇我當你的媽媽，雖然只是在肚子裡，但每天都覺得很滿足也很開心，做什麼事情肚子裡都有一個小寶貝陪伴的感覺真的很棒。」

並感性喊話：「已經倒數10X天了，對你的到來媽媽是滿滿的期待（並且希望希望你可以滿周歲就自己出去打工，當個自立自強的男子漢？）。未來的日子，你可能會被爸爸媽媽臭罵，修理，可能會覺得爸爸媽媽不了解你，可能會覺得外面的世界更大更好，但希望你有一天也會發現，從我們第一次聽到你心跳的那一刻，就徹底的愛上你了，你會是從我身體裡掉出來的一塊肉，會是我們心裡最牽掛的一部分。歡迎前世情人來到我的身邊，情人節快樂。」

網民一片恭喜讚聲：「恭喜」、「很棒，遇到對的人有愛的結晶很重要～」、「嗚嗚嗚嗚嗚嗚好感動」、「等好久了！！沒有人像你一樣懷孕變的更漂亮、根本太適合懷孕，要生一打喔」、「超美替你開心bb！」、「從夏威夷開始追蹤妳，恭喜遇到對的人還喜得逆子啦～」、「幸福喔」、「美炸」、「我的天啊我要哭了」、「最美辣孕媽」、「懷孕是女人最美麗的時刻，就勇敢刷N波吧！」，滿滿洋蔥與祝福。