銀合歡被列為世界百大外來入侵種之一，原生長於中美洲，引進台灣後，因環境條件非常適合銀合歡生長，加上銀合歡具有旺盛的繁殖活力，結實量大且種子發芽率高，以及樹根會分泌含羞草素抑制其他植物生長，因而極易形成大面積純林，影響環境生態甚鉅。

林務局局長林華慶表示，銀合歡的排他性會讓其他的植物無法生長，大面積的銀合歡純林中，生物多樣性低，尤其是恆春半島幾乎已被銀合歡侵佔，根據調查結果，恆春半島銀合歡分布面積超過3000公頃，為此，林務局已向行政院提出恆春半島銀合歡移除及復育計畫，規劃在2024年底完成銀合歡移除及復育造林1670公頃。

國際扶輪3481地區總監黃永輝號召全台12個地區，發動銀合歡移除再利用暨原生植物復育計畫，並舉辦第一屆扶輪盃銀合歡家具設計大賽，利用林務局剷除銀合歡時所砍除的銀合歡木材作為材料，讓參賽者發揮創意，設計出多項作品，經評審後已選出148件家具及文創商品進入決賽，並將自2月15日至3月13日期間，在台北設計建材中心展出決賽作品。

福海網路扶輪社長陳穎諠表示，由於銀合歡具有極強的排它性，危害原生樹種的生存空間，導致生物多樣性下降，她也提到首次在恆春半島勘查過程中，被眼前整片盤據在山頭的銀合歡所震撼，因此提出了利用文化經濟價值作為剷除誘因的概念，計畫結合林務局、學術界、各公會、業界知名設計師及扶輪社的參與支持，透過決選作品實際展現國人眼前，促使銀合歡木材進入量產衍生出產品，未來再將銷售盈餘將回撥投入復育計畫，或收購銀合歡木材持續循環，為臺灣的生態盡一份心力。