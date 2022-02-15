LINE排除「異己」。金管會15日表示，LINE Pay（連加）與一卡通的合作，將在2023年2月正式到期，一卡通預計今年底前將推出自己獨立的支付應用程式（APP），與LINE平台徹底斷開，至於連加目前只是「第三方支付」業者，若要儲值、LINE用戶間轉帳、匯款等，不是自己申請電子支付執照，就是與自家純網銀Line Bank合作。

銀行局副局長童政彰表示，連加與連線銀行（Line Bank）大股東結構差不多，當初金管會放行連線銀行，給予純網銀執照，就是期待其要營造生態圈，以本身的社群媒體作起點，發展新的商業模式，另外一家即將來銀行則是要運用自家電信系統，發展金融支付等相關業務，都不存在寡占等問題。

只是未來LINE Pay是否與連線銀行結合，繼續發展電子支付，銀行局表示，目前仍未收到連加或連線銀的相關申請，不便代其發言。

外界指評一卡通與連加分手，金管會無法照顧到一卡通Money逾455萬戶用戶權益，童政彰表示，一卡通Money是金管會核准的電支執照，可進行儲值、代理收付及匯款三項業務，過去有二大入口，一是LINE社群媒體，第二則是LINE Pay的獨立APP。

本月15日連加推出新的LINE Pay獨立APP，即不再支援一卡通Money的入口，童政彰表示，但一卡通Money用戶仍是可透過社群軟體LINE，進行相關支付與轉帳；至於連加的LINE Pay就是第三方支付，屬經濟部管轄，只能進行代理收付，不能儲值或跨領域支付、匯款等。

童政彰表示，一卡通與連加結束合作關係，金管會有一再提醒一卡通，必須儘速建立及推出自己獨立的APP，讓消費者不會受LINE相關改變、變更入口影響，同時一卡通自家的APP也要儘可能維持用戶過去轉帳的方便程度，如朋友名單等如何移轉等，一卡通預計年底前推出自己的支付APP，明年2月前一卡通Money就會徹底離開LINE平台，客戶儲值的錢等會移轉到一卡通自己的APP繼續使用。