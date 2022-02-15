亞洲大學附屬醫院近來收治多名30歲以下年輕「乾癬」患者，皮膚出現紅斑、脫屑等症狀，經常復發難以根治，甚至合併乾癬性關節炎導致手指或腳指也紅腫，不僅走路困難，手指腫如「香腸指」的患者大嘆：「「滑手機都會痛，都快沒朋友了！」，醫師建議患者盡快就醫，切勿聽信偏方，以免延誤治療。

亞大醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基表示，冬天是乾癬好發季節，並非傳染病而是慢性免疫疾病，因自體免疫系統失調導致「發炎」症狀，往往會先表現在皮膚上，外觀有如鮮紅色板塊，並帶有許多白色麟狀皮屑，因無法根治而會反覆發作，目前並無特效藥。

蔡肇基表示，乾癬若未及時治療，紅斑會持續擴大，甚至可能會合併關節炎，造成關節腫脹、疼痛及變形等。據統計，約有3成的患者會合併有乾癬性關節炎，特別是在頭皮、指甲與皮膚皺褶等處的皮膚乾癬患者罹病風險更高。

蔡肇基說，近1個月來就有4人乾癬患者來就醫，年紀均在30歲上下，最年輕年僅24歲女性，他們因身體出現紅斑及皮屑，常引起同儕好奇詢問，他深入了解發現患者單根腳指、腳踝或手指都陸續出現腫痛等症狀，甚至有手指腫如「香腸指」患者抱怨「連滑手機都痛到動不了，幾乎快沒朋友了」，影響生活作息。

蔡肇基建議符合典型「乾癬性關節炎」患者，使用外用藥膏和口服藥物先觀察效果，若症狀持續未恢復，健保署也已經核准申請使用生物製劑或口服標靶藥物，雖會有些微不適感，但多數患者可達到病灶接近消失的程度。他並呼籲患者盡快就醫，切勿聽信偏方，延誤治療。