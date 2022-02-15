雲林縣北港鎮萬有紙廠曾是台灣3大紙廠之一，因破產14公頃的廠區閒置10餘年，經資產管理公司整合後開發為工業區，雲林縣政府城鄉發展處15日指出萬有紙廠目前為甲種工業用地，須變更為乙種工業用地始得招商，並只限低汙染或無汙染產業進駐，將會為民眾嚴格把關，拒絕高汙染產業。

萬有紙廠由資產管理公司接手後，前年進行廠區整地工程，計畫打造全新工業區吸引回流台商進駐，但在拆除大型煤倉、78公尺大煙囪過程中，因震動造成附近住宅龜裂，引發住戶抗議，經協調後總算順利拆除，將於整地完成後展開招商。

最近萬有紙廠對面出現「鎮國工業城」招商廣告，標榜合法廠登、乙種工業用地、近市區全新完工，引發北港鎮民關注會引進何種產業。「鎮國工業城」則解釋此案與萬有紙廠無關，是另一個開發案，請民眾不要混淆了。

針對民眾關心萬有紙廠的開發，雲林縣政府城鄉發展處處長林長造表示，目前紙廠仍為甲種工業用地，但將透過北港鎮的鎮都委會進行通盤檢討，目前已成型但尚未送至縣都委會，甲種工業用地需透過都市計畫變更，才能成為乙種用地，已請鎮公所加快腳步。

林長造說，甲種工業區的使用強度與乙種工業區是不一樣的，為了減少汙染，縣府要求萬有紙廠須變更為乙種工業用地，並招募低汙染或無汙染產業進駐，以免引發附近居民抗議，整個過程縣府城鄉發展處、建設處、環保局會嚴格把關。

地方民眾強調，北港鎮人口不斷減少，從早期逾5萬人到現在的不到4萬人，若有工業進駐可以提供就業機會，吸引年輕人返鄉，但最好是服務業或是輕工業，才能將汙染減至最少。