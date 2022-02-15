昨（14日）適逢西洋情人節，不少人都在臉書曬恩愛，一名從事殯葬業的男子PO出送給老婆的2座「大禮」，坦言這個禮物讓老婆白眼快翻到後腦勺，超狂照片曝光後讓眾人嚇傻，有內行人一看狂笑，直呼超用心！

這名男子在臉書社團《爆廢公社》PO照指出，殯葬業就是該有殯葬業的過節方式，說自己多麼用用心良苦，準備了大禮要跟老婆浪漫一下，沒想到老婆白眼都快翻到後腦勺了，他無奈表示，「如果這個再不行，那我再想辦法了」，並強調禮物是用壽生蓮花紙做的，不是往生紙。

從照片中可見，放在神桌前的2座「蓮花塔」，上頭還用紙板寫著「祝老婆情人節快樂」，底部則有「增福延壽」四個大字，禮物雖然非常巨大，但怎麼看都覺得怪怪的。原PO的老婆也發文說，收到這份禮物讓她哭笑不得。

貼文曝光後讓眾人傻眼，網友紛紛回應「千萬別丟了！馬上自己就用得到了」、「我感覺版主應該更快用得上」、「可以燒龍船啊，更屌喔」、「剛好晚上可以拜三界公～誠意十足」、「比起那對送靈獅的好太多了，增福延壽加分」。

還有內行人一看秒懂，笑誇「至少是用壽生紙折的，算是有誠意」、「老闆，你真的太有創意了」、「老闆超用心，這是神明祝壽用的，並不會不吉利」。