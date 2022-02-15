近日外界高度關心國高中生是否延後上學，教育部長潘文忠表示，高中生在第一節課開始前到校即可，同時也會減少每學期朝會次數，預計3月初公布相關規範，並於111學年開始實施。律師葉慶元質疑，教育部在決定前，有和地方政府討論過了嗎？「現在是，只要民進黨喜歡，沒什麼不可以？」

潘文忠說，當初在討論「國、高中上課時間改為9時30分到下午5時」的提案時，各方意見其實相當分歧，因為學生9時30分才上學，這對學校作息及家長處境都帶來重大挑戰。

潘文忠進指出，對於這個議題，各方漸漸找出共識，教育部也決定了政策方向，那就是「早自習讓學生自由參與」，學生只要在第一節課（8時10分）前到校就可，早到的學生可以自己決定要做什麼事。教育部預計3月初公布規範，並留下幾個月的時間讓學校進行準備，預計從9月起的111學年開始實施。

對此，葉慶元今天(15日)在臉書上表示，只因為台北一所高中有這樣的提案，教育部就直接宣布，9月起全國高中全面延後上學？葉慶元指出，依據憲法的規定，關於教育，中央的權力在於「教育制度」，至於上課時間等教育的細節性事項，應該屬於地方（直轄市、縣）的教育權限。教育部在做這樣的決定前，和各地方政府討論過了嗎？葉慶元更忍不住直言，「現在是，只要民進黨喜歡，沒什麼不可以？」