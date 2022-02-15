上季重返HBL高中籃球甲級聯賽女子組8強的金甌女中，以7戰全敗結束，本季再度闖進8強，經過2連敗後，15日對上賽前7連勝不敗的陽明高中，金甌在邱詠鈴、游宛穎、游沁樺3名主力都打滿40分鐘的幫助下，加上防守降低陽明主力張聿嵐的破壞力，最終67比49拿下球隊這兩年在8強賽階段的首勝。

首節打完金甌落後陽明5分，不過第2節金甌單節22比7猛攻，以雙位數領先優勢進入下半場；第3節陽明吹響反攻號角，衝出13比2高潮，曾41比40超前金甌，不過金甌很快又穩下來，並回敬14比1攻勢，再度要回領先，第4節金甌為放鬆精神，持續做好攻守兩端表現，最終讓陽明吞下本季首敗。

金甌教頭楊政盛表示，對於防守陽明進攻箭頭張聿嵐，他將防守重任交給隊長游宛穎，也不用其他人協防，就是透過防守腳步快的游宛穎全力壓迫纏鬥張聿嵐，拿下兩年來8強首勝固然開心，但接下來仍要一步一步做好該做的，他也鼓勵球員只要努力，就能證明金甌女中不是8強裡的弱隊。

對於3名先發主力打滿40分鐘，楊政盛坦言不擔心體能，畢竟這是平常就有加強過的，邱宛鈴透露，過年前球隊每周會有一天到台北田徑場跑操場，在每圈300公尺左右的場地以3圈為一組，一次體能訓練就要做滿10組，加上還有50公尺衝刺的練習，對於打滿全場的體力很有信心。

金甌游沁樺、邱詠鈴各攻下20分，游沁樺並拉下13籃板、傳出4次助攻，防守有功的游宛穎也貢獻8分；陽明全隊此役團隊命中率僅21.4％（70投15中），張聿嵐更是22次出手僅命中3球，但仍有14分、13籃板、6助攻、4抄截，隊友施佩儀16分。