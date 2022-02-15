許多食材都有保鮮期，有些保存得好可以久放，有的則是要速速處理，就有民眾發現買了一陣子的洋蔥已經發芽長出莖葉，上網發問還能不能食用，引起網友熱烈討論，有人也分享自家料理方式，吃起來超甜。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己在家中發現一顆洋蔥，因為不小心放太久放到忘記煮，近日發現時洋蔥已經長出草了，也讓原PO好奇長草後的洋蔥到底能不能吃？

貼文吸引許多網友紛紛留言，「這樣的去頭尾還能吃，裡面還正常，再放下去就會開始爛了」、「我的也發了！一樣殺來吃」、「又不是馬鈴薯，長就長啊」、「可以但是沒那麼好吃」、「我覺得這個蔥綠的味道沒有一般的蔥那麼濃，所以我都是拿來配色用」。也有人建議原PO乾脆當植栽，「可以找個盆子種起來」、「我當門口的擺飾，放在小花盆裡面」、「拿去種在土裡，會開出漂亮的洋蔥花喔」。

也有內行網友回文分享私房料理方式，「我們這邊的地以前種洋蔥，沒有採收到的就會變成這樣，要重新耕種之前就會叫老人去撿，前一陣子收到好幾顆長這樣的，我們家有時候會連同蔥綠一起切塊炒蛋，一樣很甜吃光光，還有的阿桑特別喜歡撿小顆的，說滷肉很好吃，每年這個季節都不用買洋蔥。」

針對洋蔥發芽有毒的傳言，食藥署也曾闢謠，洋蔥的主要食用部位是鱗葉，含有豐富的大蒜素，洋蔥發芽是沒有毒的，但仍建議盡量攝取新鮮的食材，並注意食材的保存。