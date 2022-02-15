俄羅斯官方15日宣布，部署在烏克蘭邊境的部分部隊已經開始返回駐地，市場解讀為雙方止戰象徵，受惠地緣政治風險降溫，台指期夜盤盤中噴漲144點，一度站回18100點之上，反彈氣勢強勁。

根據外媒報導，俄羅斯國防部指稱，在俄羅斯西部和南部軍區的部隊，完成演習後，將於周二開始返回基地。消息一出，激勵美道瓊期指大漲逾300點，英國、德國、法國股市同步走高。

台指期夜盤也由開盤17963點一路走高，盤中上漲141點，暫報18097點，成交口數15281點。