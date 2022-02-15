台中港務分公司今（15）日與萬海（2615）航運聯合舉辦「台中港預約交領櫃作業平台公開抽獎活動」，由台中港務分公司總經理陳榮聰、萬海航運協理鍾慧漳及台中市汽車貨櫃公會理事長魏彬守代表抽獎，共計抽出30名幸運得主，現場設有臉書線上直播平台與民眾共襄盛舉，為台中港邁向智慧化再添佳話。

台中港務分公司為提升櫃場交領櫃作業效率，2021年6月建置「台中港預約交領櫃平台」及設置專用車道，並於同年8月，由萬海航運台中港貨櫃集散站率先實施交領櫃預約制，完成台中港智慧港口的一項里程碑。

其中，「台中港預約交領櫃平台」主要提供貨櫃車駕駛或運輸公司於交領櫃前上傳相關資料，減少櫃場管制站人工作業時間，並由櫃場先行安排翻櫃或避免壓櫃作業，以大幅降低貨櫃車停等進場時間，有效提升櫃場作業效率。

台中港務分公司總經理陳榮聰表示，自去年8月5日起執行「台中港預約交領櫃平台」作業至今，已由初期交領櫃平均預約使用率16.43％，逐步提升至平均預約使用率28％，每車次整體平均作業時間共可節省約10分鐘，已有顯著使用成效。

陳榮聰進一步表示，為持續提升台中港櫃場進出效率，該抽獎活動將持續進行至今年12月31日，並於每月線上辦理抽獎，共計每月有30名得獎者，鼓勵貨櫃運輸業者多加利用，共同營造優質智慧港口作業環境。