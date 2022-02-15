嘉義縣大林鎮民代表會主席謝明瑞過去開設中華駕訓場，是大林人學汽車的回憶，謝明瑞說，大林鎮目前沒有機車考照場地練習場，往返監理所時間又長達一小時，相當不便，因而無償提供場地，畫出跟監理所一樣的標準機車考照場地，讓年輕人、需要再補考照的長輩能練習，造福鎮民。

謝明瑞家中原先是汽車駕訓班，10多年前駕訓班結束營業後，占地約1公頃左右的場地就閒置至今，日前同是大林鎮民代表的江明赫建議可將此地作為機車駕照考試練習場，因而找了幾位友人一同集資，由謝明瑞無償提供場地，畫設機車考試練習場，15日下午畫設完成。

謝明瑞說，距離大林最近的考照場地是位於嘉義市的監理站，若騎摩托車前往需半小時，往返就要1小時，對鎮民來說十分不便，若在大林有機車考照練習場，讓要考照的民眾可以事先練熟路考，提高通過率，且此處離大林火車站後站近，交通便利，今天下午已畫設完成，民眾隨時可以前往練習。

嘉義區監理所駕駛人管理科科長黃崇晟表示，機車駕照路考考試2017年時新增兩段式轉彎、變換車道、直角轉彎、停車再開等4個項目，難度提升，目前嘉義區監理所轄內的雲嘉南區筆試及格率近8成、路考則是7成，部分鄉鎮會畫設練習場讓民眾練習，由監理所可提供配置圖讓鄉鎮、村里畫設，目前嘉義縣朴子市、水上鄉及布袋鎮各有1處練習場，水上鄉則有3處，現又新增大林鎮1處。至於到場考照部分，是監理所提供的偏鄉服務，若所在地30公里內沒有監理站，經過申請，監理所就會派人前往現場舉辦筆試及路考。