不少人會利用超商ATM領錢與存錢，但一名女網友表示，她到ATM領錢時，竟領到2張粉紅色的千元鈔票，所幸店員驗鈔有過，證實這兩張粉色千鈔是可以使用的，不少網友猜測應該是被紅包袋染色，也有人直呼「這個拿去拍賣，應該比原價值更高」。

一名女網友昨（14日）在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，她到超商ATM領1萬元，結果10張鈔票中竟有兩張是粉紅色的，讓她相當驚訝。從照片可見，兩張千鈔除了顏色呈現粉紅色，以及防偽的銀色辨識條下方有一條明顯的「1000」字樣外，其他都與一般千元鈔票相同。

她擔心會有店家拒收，便請超商店員協助驗鈔，所幸兩張千鈔都是可以使用的，店員也主動協助幫她換成2張正常的鈔票，也好奇詢問「有人遇過類似情況嗎」。

照片曝光後，不少網友猜測，「這是被紅包袋染色的」、「估計是過年紅包放口袋，沒注意直接洗，不小心被染色的」、「應該只是單純的紅包袋染色印上去吧」、「銀色辨識條下面的1000本來就有，只是被紅包袋染色，所以看得更明顯」。

也有網友表示，有瑕疵的真鈔其實很值錢，直呼「應該留下來」、「如果印製廠印出來時就長這樣，應該有收藏價值」、「有瑕疵的真鈔很值錢」、「變體鈔，這比普通鈔票值錢的說」、「這個拿去拍賣，應該比原價值更高」。