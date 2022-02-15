日本福島核食即將叩關來台，現居住在福島的核醫學專家森田康彥博士直言，目前最大問題是日本政府對於輻射把關不積極，若日本政府想藉由台灣開放核食，營造「有外國背書的氛圍」，下一步就是讓核災的「氚廢水」排入海洋，他認為，台灣政府有權要求日本政府交出完整的監測資料，同時台灣也應設置第三方實驗室加強查驗。

新北市大新店區擬參選人黃心華辦公室上午與國民黨前副主席郝龍斌辦公室，邀請居住在日本福島當地的核醫學專家森田康彥博士語音連線，以及日籍作家本田善彥、日籍資深媒體人早田健文、日本國立埼玉大學生物環境科學專攻理工學博士苗迺蕙等人，共同探討核災區食品安全，及輸台後造成的影響。

森田康彥表示，日本政府對於輻射把關的態度不積極，是最大的問題。日本政府及電力公司，僅選擇性的公布少數資料，導致民眾不相信日本政府，進而由民間自力救濟成立檢測把關組織。

森田博士認為，日本政府想藉由台灣開放核食，營造「有外國背書的氛圍」，在這樣的氛圍下，下一步就是要讓核災的「氚廢水」排入海洋；台灣政府有權要求日本政府交出完整的監測資料，且台灣應該要設置第三方實驗室，讓民眾可以隨時自行檢測有疑慮的食品，才能降低台灣民眾的疑慮。

關於「偽造產地」議題，早田健文引用大陸產的蛤蠣，送到熊本放一陣子後，就變成熊本產的蛤蠣為例，凸顯目前只靠「產地標示」仍不足，必須透過「產銷履歷」來減少這樣的漏洞。森田康彥進一步指出，要杜絕「偽造產地」幾乎不可能，唯有靠台灣自己積極檢測把關，才能產生嚇阻效果，避免不肖的商人引進偽造產地的商品。

不過，食品輻射檢測的流程及相關問題未必如此單純，森田康彥說，檢測費用可能比食品本身還貴，且約耗時2至4週，對生鮮食品如蔬果恐怕有困難。

黃心華則認為，未來政府所謂的檢測量能，有一部份是由電力公司的實驗室、大學的災害防救實驗室支援，到底這些實驗室是否有能力處理「生鮮食品」的檢驗？是否有合格專業認證的操作人員？不同實驗室之間是否有針對同一樣品的檢測結果進行互比？是否進行盲樣測試？這些都應該要先釐清。

黃心華指出，台灣輸入大量日本食品，但過去十年以來，雖然對於9大類食品實施逐批檢測，但平均每天只有大約1件的乳製品檢測樣本、每天只有約4件的茶葉檢測樣本，足見過去所謂的「逐批抽樣」，仍有強化空間。

此外，森田康彥強調，日本應該提供完整的資料，在核食進入台灣之前，就要主動說服台灣，畢竟核食買賣也是商業行為，賣方必須說服買方，但日本都沒有這樣做，大家應該一起要求日本政府把正確資料交給台灣。

郝龍斌則說，國民黨的執政縣市可以考慮建構檢測量能，協助民眾自主送測有疑慮的食品樣本。做好源頭管理、落實清楚標示完整的生產履歷及檢測履歷、做好流向控管及抽驗，才能讓民眾真正安心。