台中、彰化、雲林、嘉義縣、以及嘉義市等中部5縣市的第一個招商成功公辦都更案、「嘉義市民族國小西側公有土地第一期公辦都市更新」案，15日簽約，來自高雄的得標廠商國城建設，將投資23.39億元，在2027年前，完成4棟15層高的住宅大樓，未來房屋售價每坪將從30萬元起跳。

為了迎接此一台中、彰化、雲林、嘉義縣、以及嘉義市等中部5縣市的第一個招商成功公辦都更案，內政部營建署長吳欣修15日特別南下見證，由嘉義市長黃敏惠與國城建設董事長蔡麗環的簽約儀式。

吳欣修致詞指出，嘉義市的第一個都更案，最困難，但「頭過，身就過」，嘉義的國有地很多，未來的都更，應可順利進行，充份運用國有土地，進行城市發展。

他說，元宵節是一個很好的日子，國城建設從事都更，一路從高雄、台南，做到嘉義市，國城經驗豐富，一定可以做得更順利。

國城建設集團總裁洪平森指出，國城建設正在進行二代接班，國城董事長特助洪士庭、國城副總經理洪嘉聰，都對都更有強烈興趣，加上嘉義是國城董事長蔡麗環的家鄉，對這座城市、這片土地，有一份特殊的感情與強烈的責任感，希望國城與嘉義市能夠共生共榮，締造成就，因此，才決定參與投標。

洪平森表示，「嘉義市民族國小西側公有土地第一期公辦都市更新」案，基地約1359.44坪，剛好位於垂楊路與吳鳳北路三角窗，國城建設將定位為「樂活嘉園」，建立一個滿足全齡居民休閒運動、居住創業、購物消費、呼應周邊文教設施發展活動的住商複合區。

洪平森指出，國城除了捐贈5500萬元給嘉義市政府，作為都更基金，此次的基地，也將規劃托育中心，加上3個車位，總值約5517萬元，將由國城捐贈、回饋，提供在地公益服務，並結合鄰近的民族國小通學步道及校園圍牆，打造安全友善的教育學習環境，同時，引進綠建築、智慧建築設計並運用相關節能設備系統，建造全齡共享世代宜居的節能防疫家園。

「嘉義市民族國小西側公有土地第一期公辦都市更新」案，從啟動到整合完成，耗時超過20年，是一個非常複雜、困難的工作，嘉義市長黃敏惠在簽約致詞時強調，「這是一個歷史性的時刻」，擁有300多年歷史的嘉義市，「老的剛剛好」，在法制成熟之後，在「剛好的時機，遇到剛好的人才」，終於完成嘉義市第一個公辦都更招商，這也是台中、彰化、雲林、嘉義縣、以及嘉義市等中部5縣市，第一個招商成功的公辦都更案。

黃敏惠表示，「嘉義市民族國小西側公有土地第一期公辦都市更新」案基地，是蛋黃中的蛋黃，招商成功，對嘉義市未來的城市發展，至關重要，也將成為未來公辦都更的典範指標，因為，未來的公辦都更，包括民族國小西側第二期都市更新、建國二村市地重劃、鐵路高架化沿線土地規劃、北港路兩側土地、以及嘉北車站西側區段徵收的規劃等，都會加速推動，而嘉義市政府將會在行政效率方面，會做投資廠商最堅強的後盾。

嘉義市不動產開發公會榮譽理事長呂冠衡指出，預定2027年完工的此一公辦都更案，住宅的售價將從每坪30萬元起跳，因為，現在嘉義市的大樓住宅房價，大約是每坪27萬元到28萬元之間。

呂冠衡表示，嘉義市這3年來的土地和房價，跟全國各地一樣，都是大幅上漲的，3年前的大樓住宅每坪大約不到20萬元，3年前的土地價格大約只有25萬元，現在已經漲到每坪54萬元了，相對地，營建成本也因缺工、缺料而上漲2.5萬元，以一個15層樓的住宅建物，每坪營建成本大約已達15萬元。