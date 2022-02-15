NVIDIA（輝達）宣布將於3月21日至24日舉行線上GTC 2022技術大會，創辦人暨執行長黃仁勳將於主題演講發布眾多重磅消息，並邀請1400位演講嘉賓舉行超過900場議程，其中包含許多在人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與繪圖等領域的全球頂尖研究人員與產業領導者。本次GTC大會即日起開放所有人免費報名。

NVIDIA執行長黃仁勳的主題演講將於台灣時間3月22日星期二晚上11點於線上直播，如欲觀看主題演講則無需報名，之後亦可於NVIDIA官方網站觀看重播。

NVIDIA開發者計畫部門副總裁Greg Estes表示，作為全球頂尖的AI盛會之一，GTC提供與會者一個獨特的機會以解決各項重大難題，並為產官學界的開發者、研究人員和決策者重新定義未來。來自各階段的與會嘉賓皆可藉由會中豐富的內容及機會，開拓更深入的知識並建立新的關係。

本次GTC大會將聚焦於加速運算、深度學習、資料科學、數位孿生（digital twins）、網路、量子運算，以及資料中心、雲端和邊緣運算等領域。會中將有超過20場關於AI如何以視覺化技術推動氣候科學發展的專題演講。