義大政管系的萬育銘（前排右一）擔任燈會志工，以服務的心情體驗元宵節活動。（義守大學提供／林雅惠高雄傳真）

國內外歡慶元宵節不同！高雄市義守大學外籍生，首度在台歡度元宵節，對於國內元宵節文化及吃湯圓感到陌生，來自尼加拉瓜的學生沈妮嘉說，第一次吃到湯圓包花生，讓她吃一口就愛上，馬籍生劉振輝說，在馬來西亞元宵節當天，單身女子會在湖畔拋柑橘，期待在這天覓得一段良緣。

元宵節各地除了舉辦活動歡慶佳節外，大部分人會在元宵節當天吃湯圓，象徵花好月圓、閣家慶團圓的意義，不過，在不少外國人眼中，對於元宵節文化與吃湯圓感到陌生，尤其美味可口的湯圓，不少義守大學外籍生都是首次品嘗，也有人吃一口就愛上。

印尼籍學生楊力德首次吃湯圓，一吃就勾起他思鄉之情，馬上拿起手機分享故鄉類似湯圓的甜點照，他說，台灣湯圓內餡一咬就爆漿，像是融化的巧克力，口感很特別。

來自馬來西亞籍的男學生劉振輝說，對湯圓並不陌生，因為在故鄉吃得到紅白小湯圓，但對於包餡料的湯圓，還是第一次吃到，口味很棒，他表示，台灣湯圓不僅好吃、高雄燈會呈現科技化及現代化，也很特別，讓他印象深刻。

劉振輝說，在馬來西亞元宵節就是情人節，國人當天會舉辦獨特且浪漫的傳統習俗「拋柑接蕉」活動，在元宵當晚，讓許多單身男女前往公園的河邊或湖邊，男的拋香蕉，女的拋柑橘，藉此覓得一段良緣。

義大公共政策與管理學系學生萬育銘表示，他是土生土長的高雄人，元宵節到愛河提燈籠是很多南部小孩的回憶，因此今年特別參與燈會的志工團隊，以不一樣的身分體驗元宵節活動。