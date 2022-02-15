新北市八里區長道坑一處私設工廠，王姓負責人以有害人體的瀝青，拔除豬頭皮上毛髮，再運交回傳統市場銷售，危害消費者食品安全。士林地院日前審結，認定王男在2017年2月起，非法從事瀝青脫毛，違反《食品安全衛生管理法》，判處有期徒刑1年6月，併科罰金60萬元，得易服勞役。

另外私設工廠的翁姓員工，依同法判處徒刑1年，王男的妻子因過年期間2周，因工作較為忙碌時在工廠幫忙，刑責較輕，判處徒刑10月，緩刑3年。

判決指出，王等人明知瀝青是石油精煉過程中所得的工程材料，常用於鋪設道路的屋頂防水工程，屬於有害人體健康物質，不得接觸豬隻屠體用於脫毛，但王男卻雇用翁男，自2017年2月3日起到隔年2月，從環南市場、攤商住處購買帶毛豬頭皮，將瀝青切塊放入鐵鍋加熱，接觸豬頭皮後經冷卻，再以瓦斯噴槍去除殘毛及瀝青，每月獲利20萬。

判決指出，王等人為謀私利，使用有害人體的瀝青拔除豬頭皮上的毛髮，導致豬頭皮成品殘留瀝青成分，再轉交回傳統市場賣予消費者，危害食品安全，依法判刑。