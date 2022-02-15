大甲媽4月8日起駕遶境 17日回鑾安座

大甲媽4月8日要起駕啦！大甲鎮瀾宮連續兩年受疫情影響，仍防疫規範下舉辦遶境盛事，今年廟方延續傳統，15日元宵節由董事長顏清標率領全體董監事擲筊請示媽祖遶境期程，第1次獲得聖筊，裁定將於4月8日（農曆3月8日）深夜11時零分起駕，並於17日回鑾安座。

遶境行程4月8日深夜11時零分起駕，9日駐駕彰化南瑤宮，10日西螺鎮福興宮，11、12日新港鄉奉天宮，13日西螺鎮福興宮，14日北斗鎮奠安宮，15日彰化市天后宮，16日清水區朝興宮，隔天回鑾安座。