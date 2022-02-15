大甲媽4月8日起駕遶境 17日回鑾安座 18:272022/02/15 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大甲鎮瀾宮董事長顏清標率領全體董監事擲筊，請媽祖裁定今年起駕日期。（陳淑娥攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大甲媽4月8日起駕遶境 17日回鑾安座 訂閱影音： 中時新聞網 大甲媽4月8日要起駕啦！大甲鎮瀾宮連續兩年受疫情影響，仍防疫規範下舉辦遶境盛事，今年廟方延續傳統，15日元宵節由董事長顏清標率領全體董監事擲筊請示媽祖遶境期程，第1次獲得聖筊，裁定將於4月8日（農曆3月8日）深夜11時零分起駕，並於17日回鑾安座。 遶境行程4月8日深夜11時零分起駕，9日駐駕彰化南瑤宮，10日西螺鎮福興宮，11、12日新港鄉奉天宮，13日西螺鎮福興宮，14日北斗鎮奠安宮，15日彰化市天后宮，16日清水區朝興宮，隔天回鑾安座。 彰化歷史建築泰安岩重修 入火安座 194年首見 花壇迎燈排遶境延期 #4月8日 #起駕 #回鑾 #安座 #遶境 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寺廟過年搶頭香 遶境全叫停 04:102022/01/23 焦點要聞 竹竿炮遶境改定點展演 屏東開炸 04:102022/02/13 焦點要聞 鹽水蜂炮取消遶境 採定點施放 04:102022/01/27 焦點要聞 台南鹽水蜂炮取消遶境、不開放犁蜂炮 採15個定點集中施放 19:202022/01/26 生活 林仔內竹竿炮遶境改定點展演 信徒熱鬧開炸 16:282022/02/12 寶島 旱溪媽祖遶境十八庄、大屯十八庄迎媽祖 併列中市民俗文化資產 18:372022/02/09 生活 台東元宵禁遶境「一人陣頭」獨背神像上街 16:332022/02/15 生活 白沙屯媽徒步進香 擲筊敲定5月20日起駕 14:272022/01/17 生活 三峽興隆宮斥資5億原地重建年後動工 今辦出火安座大典 16:072022/01/16 寶島 彰化社頭泰安岩入火安座 百年古刹風華再現 16:422021/12/31 寶島 白河廟會遶境起口角 南警優勢警力排除衝突 14:182022/01/02 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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