簡姓婦人無照騎機車違規變換車道，導致騎大型重機的呂姓男子閃避不及撞上慘死，呂的5名家屬各主張500萬元精神撫慰金，連同醫藥、扶養費對簡婦求償2782萬，但桃園地院法官調查發現，呂在限速40公里路段飆到127公里，判賠398萬元，全案仍可上訴。

簡姓婦人2019年11月24日無照騎機車行經大溪區康莊路，卻在交岔口貿然從機車道變換至快車道，並打算跨越中央分向線到對向，同向的呂姓大型重機騎士從後方接近，閃避不及撞上重摔，呂男因頭部重創、多處骨折慘死，重機還滑行到對向車道波及其他轎車。

呂妻痛失配偶、家庭破碎，得一肩扛起家計，2個兒子痛失父親，從高職休學就業分擔家計，公婆晚年面臨白髮人送黑髮人痛苦，無法安養天年，連同醫藥、喪葬、扶養費，以及每人各再求償500萬元精神撫慰金，一共向簡婦求償2782萬7081元。

簡婦對喪葬費無意見，但認為呂的家屬並無不能維持生活，不符受扶養要件，且呂騎重機時速高達127.41公里，遠超過速限40公里，也有過失。

法官審酌，簡婦當時騎機車貿然變換車道、跨越中央分隔線，其過失行為和呂男死亡結果有相當因果關係，但呂男屬於嚴重超速的危險駕駛，經車輛行車事故鑑定會鑑定同為肇事原因，認定2人過失責任各半，精神撫慰金部分考量各自年齡、職業及收入等，認定呂的妻子、2名兒子各150萬元，呂的父母各120萬元為適當，經計算後判簡婦應給付呂的5名家人一共398萬7892元。