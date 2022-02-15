台北西華飯店去年底宣布獲危老條例申請核准，今（15日）下午送走最後一位退房的客人，結束32年的營運，無論是到西華住宿、用餐過的賓客，或是西華員工都感到不捨。穿著各式西華制服的員工們在送走最後一位房客後一字排開在飯店大廳鞠躬致謝，在西華一服務就是十幾年的資深餐飲部經理楊凱琅感性表示：「西華是我心中最驕傲、心裡面最崇拜的一個飯店。」

台北西華飯店送走最後一位房客，為每次回台探親時都會來住西華的張先生。（台北西華飯店提供）

最後一名退房的房客是長年住在國外的張先生，他每次回台探親都會選擇住西華，他說：「西華的硬件、服務都做得非常好，聽到他們要關了，其實心裡很捨不得，這麼好的一個國際級酒店沒辦法再服務了，我們也不曉得以後要怎麼辦。」

至於對西華情有獨鍾的原因，張先生說：「我覺得他們很國際標準，而且員工有非常好的信念。然後，你也知道他們是非常的歐式，我們特別喜歡這種感覺。」他也提到，西華的員工有非常好的訓練，飯店非常歐式，因此特別喜歡這種感覺；而中餐、西餐都做得非常好吃。最後，張先生更感動地說：「他們的員工到最後一天，他們服務的方式、服務的水準，完完全全跟我第一天來的時候一樣，這個是我最難忘的。」

此外，西華日前也開始推出常溫覆熱即食的牛肉麵及鮑魚雞腿麵商品讓民眾訂購，在熄燈的今日也讓消費者到飯店現場領取並依消費金額不同贈送限量西華經典紀念品，而日後這2款麵食也將會持續在網路上販售供饕客回味。

台北西華飯店擁有許多輝煌歷史，接待過不少國際重量級的名人貴客，包含1992年、1996年兩度指定入住西華的柴契爾夫人，1993年的美國前總統老布希及同樣在1993年舉世聞名的「民權鬥士」南非前總統曼德拉，都曾選擇下榻於此，影視界巨星如劉德華、周潤發、郭富城及知名導演李安也都曾入住西華。餐飲方面也有亮眼表現，像是2006年製作出全台第一塊美國乾式熟成牛排，以及2008年成立全台第一座乾式熟成牛排室。