台中市南區國光里辦公處晚間舉辦「提燈籠巡里祈福」活動，由國光里長陳雅惠與市議員邱素貞一起提著燈籠與民眾一起踩街祈福。（馮惠宜攝）

元宵夜提燈籠踩街！15日晚間台中市南區國光里辦公處晚間舉辦「提燈籠巡里祈福」活動，儘管氣溫驟降，仍吸引許多里民走出戶外踩街，里民陳阿嬤說，彷彿重回舊時光，提燈籠踩街滿滿年節歡樂氣氛，國光里長陳雅惠則為地方祈福，期盼疫情快快遠離，讓民眾早日恢復正常生活。

國光里「提燈籠巡里祈福」活動，15日晚間7點在南區正義街國光里活動中心前集合出發，由國光里長陳雅惠引導民眾，沿仁和路、國光路、建成路、台中路、興大路等街道踩街，市議員邱素貞也提著燈籠，全程與民眾走在一起。

陳雅惠表示，元宵節除了「賞花燈」，最重要的還有「吃湯圓」，祈求家家戶戶都能團圓無缺，不過，因中央流行疫情指揮中心宣布，自2月8日至2月28日維持第二級疫情警戒標準，因此取消「吃湯圓」活動，參加民眾都掃實聯制QR code、量額溫、噴酒精，以及全程佩戴口罩，並拉長活動隊伍距離，主動積極配合各項防疫措施。

陳雅惠指出，國光里元宵節當天舉辦提燈籠遊街活動，已有20餘年歷史，去年因疫情嚴峻，中斷舉辦，許多里民頗感無奈；目前台中疫情平穩，為了不讓里民失望，決定恢復舉辦，並配合各項防疫作為，為地方祈福。

邱素貞、陳雅惠與國光里志工，提前協助組裝「波波虎」紙雕小提燈，共完成700個，免費發送到場參加民眾，以及沿途加入里民，小提燈在夜間閃閃發光，好像螢火蟲，點亮夜空，為人間照明。

住在國光里10多年的陳阿嬤說，幾乎每年都會與女兒參加國光里提燈籠踩街活動，除了感染年節歡樂氣氛外，也有機會穿梭大街小巷，與家人一起見證住家周遭環境的改變，融入社區生活，非常有意義，希望每年都能繼續舉辦。