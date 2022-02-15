元宵夜提燈籠踩街！15日晚間台中市南區國光里辦公處晚間舉辦「提燈籠巡里祈福」活動，儘管氣溫驟降，仍吸引許多里民走出戶外踩街，里民陳阿嬤說，彷彿重回舊時光，提燈籠踩街滿滿年節歡樂氣氛，國光里長陳雅惠則為地方祈福，期盼疫情快快遠離，讓民眾早日恢復正常生活。
國光里「提燈籠巡里祈福」活動，15日晚間7點在南區正義街國光里活動中心前集合出發，由國光里長陳雅惠引導民眾，沿仁和路、國光路、建成路、台中路、興大路等街道踩街，市議員邱素貞也提著燈籠，全程與民眾走在一起。
陳雅惠表示，元宵節除了「賞花燈」，最重要的還有「吃湯圓」，祈求家家戶戶都能團圓無缺，不過，因中央流行疫情指揮中心宣布，自2月8日至2月28日維持第二級疫情警戒標準，因此取消「吃湯圓」活動，參加民眾都掃實聯制QR code、量額溫、噴酒精，以及全程佩戴口罩，並拉長活動隊伍距離，主動積極配合各項防疫措施。
陳雅惠指出，國光里元宵節當天舉辦提燈籠遊街活動，已有20餘年歷史，去年因疫情嚴峻，中斷舉辦，許多里民頗感無奈；目前台中疫情平穩，為了不讓里民失望，決定恢復舉辦，並配合各項防疫作為，為地方祈福。
邱素貞、陳雅惠與國光里志工，提前協助組裝「波波虎」紙雕小提燈，共完成700個，免費發送到場參加民眾，以及沿途加入里民，小提燈在夜間閃閃發光，好像螢火蟲，點亮夜空，為人間照明。
住在國光里10多年的陳阿嬤說，幾乎每年都會與女兒參加國光里提燈籠踩街活動，除了感染年節歡樂氣氛外，也有機會穿梭大街小巷，與家人一起見證住家周遭環境的改變，融入社區生活，非常有意義，希望每年都能繼續舉辦。
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