「喜樂是良藥」，台東鋼琴師周美君與藥師丈夫陳昭宏聯手，將社區藥局與音樂結合，不時舉辦藝文及音樂會等活動，並啟動長照站，讓民眾也能用耳朵聽見幸福，周美君說，樂治人心，藥治人身，要在後疫情時期，讓長輩「心服口服」，不怕孤獨。

「這是藥局嗎？」，位於台東市更生路上的「詠康藥局」，藥師與鋼琴師夫婦的混搭，正在默默地進行一場「溫柔革命」，在藥局門口出現1架古樸的鋼琴及西洋壁畫，藥品則採書櫃式陳列，顛覆傳統藥局擺設，不少路人都投以懷疑眼光，來買藥或拿藥的民眾還以為走錯路。

留奧台東鋼琴家周美君自2001年返鄉後，全心投入偏鄉音樂教育，培育多位台東子弟站上國際舞台，近年來，她從音樂教育走向音樂療癒，並與擔任藥師的丈夫陳昭宏在藥局一隅聯手打造「一凡廳」音樂聆賞空間，周美君說，音樂也可以是良藥，而且是不苦口的藥，不用口服就可以讓耳朵聽見幸福，身體很快進入舒暢愉快模式。

「喜樂是良藥」，周美君說，處在後疫情時代，他們思索如何讓社區藥局「發聲」，讓人感到幸福健康，所以從「社區音樂廳」概念，設計出集合「藥學」與「美學」融合的音樂藝文空間，讓人可以打從心靈健康。

她說，過去培養不少菁英出國，但是留在家鄉的年邁雙親乏人照料，以前是幫助偏鄉孩子追尋夢想，如今面臨人口老化，轉而思考如何深層陪伴老人，因此也啟動「詠康巷弄長照站」，讓社區藥局兼有音樂廳及長照等多元功能，透過音樂、美學及各種手作課程帶領長輩們走進心靈解憂藥局。