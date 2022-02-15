有些家庭喜歡布置照片牆，會把一些外出遊玩的照片、小孩的成長歷程照片掛在牆上，既能裝點家居環境，又很有紀念意義，提升整體溫馨感。不過，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，在家中擺放或懸掛照片時，要注意以下風水要點，最好不要隨意擺放，以免影響運勢。

▍結婚照的擺放

夫妻臥室擺放結婚照是很常見的，從風水學的角度來看，西北方代表丈夫，西南方代表妻子，所以這兩個方位最適合擺放結婚照，可以增進夫妻二人感情。原則上，結婚照不適合放在床的右邊，因為右邊是白虎位（床頭朝西者除外），而左邊是青龍位，結婚照適合放在青龍位置，能保佑夫妻二人婚姻幸福美滿。

▍客廳照片牆

客廳照片牆上的相框以方形為宜，方形相框屬土為陽性，比較適宜掛在牆面，而圓形相框屬水為陰性，如果方形、圓形相框都有，那麼圓形應比方形小或者少，畢竟一個住宅還是要多點陽氣才好。

▍家裡寶寶照片

家裡小孩的照片可以掛在客廳照片牆上，這個在家居風水中沒有太多講究，不過要注意不要放在家裡的財位上。財位一般在家中大門的45度對角位置，雖然這個位置屬於發財的好位置，但小孩自身氣場相對成人較弱，還不能夠適應這類催財格局，因此不適合將其擺放在這種位置。

▍不宜擺放的照片

1.出遊時在熱門景點拍的照片，主角身後很多陌生路人是在所難免的，有的還會做出一些不雅動作，這些照片不適合擺放在外，否則容易招來小人。

2.側光拍出的照片容易出現「陰陽臉」，背光拍的照片臉上會黑乎乎的，這些臉色黯淡的照片，或臉上、背景有過多陰影的，也不要擺放出來，以免對事業、感情、學業造成不利。

3.大頭照不宜長期懸掛於牆上，因為如果清潔不及時，照片很容易變舊、顏色黯淡，會讓人的運勢受損。

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