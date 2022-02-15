邁入後疫時代，與疫情共存成為各產業的首要課題，看準數位生活在疫情時代的影響力，台中許多建商紛紛推出數位生活模式，拉近與住戶之間的關係，更為鄰里間提供健康友善的互動管道。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，強化售後服務成為銷售主流，社區服務做得好間接影響買家對建商品牌的信任度，疫情時代許多服務、設施處處受限，如何把服務升級成為建商的課題。因此越來越多建商推動服務數位化，讓住戶在不接觸人群下依然能享受到服務，為品牌加分不少。

其中，深耕藝術文化的麗晨建設，秉持「讀書、運動、作公益」的文化理念，透過不斷精進的智慧管理系統及數位化服務，有效推動藝文與空間的資源共享，將藝術及美學融入日常生活當中，深獲住戶好評。

「麗晨山溜滴」去年陸續交屋，即推出住戶專屬APP服務，除了可查看包裹及信件收送，更可透過APP預約社區及麗晨總部「丰二三」的公設，將服務透過線上實現零距離零接觸。

此外，麗晨建設每週透過官方LINE提供即時活動資訊與展覽新訊，如去年底於麗晨「丰二三」舉辦的溫金龍二胡音樂會，以及近期舉辦「湛仁清書法展」、「住戶新春春聯活動」，皆透過官方LINE邀約住戶，迴響更為熱烈。

後疫情時代，總太地產（3056）推出「e化服務零距離」持續深化社區營造與品牌經營，日前舉辦元宵線上搓湯圓活動與客戶溫馨交流零距離，並透過社區頭家線上教學，凝聚住戶、鄰里、家庭之間的互動情誼，落實共學、共好、共享理念。

除了在數位活動上努力，總太也持續向數位化工程推進，導入「全時全區監控」、「建材履歷品管即時查驗與建檔」，確保工地進出人員安全，並推出「數位簽約」、「數位客變」等服務，在疫情期間零接觸也能享有完整服務。

總太地產董事長翁毓羚表示，疫情期間即便疫苗施打率已近八成，但幼童仍無疫苗可打，許多家長仍是神經緊繃深怕風險，提供讓客戶安心、放心的服務，便是數位服務導入的最大動力。

此外，總太地產2月14日正式成立「總太30 築述文化」LINE官方帳號，提供客戶最新個案資訊與活動訊息。首波活動於今（15）日推出總太慶元宵「揪好友領好禮」，客戶於活動期間邀請2位新好友，即可獲得5點LINE POINTS。

另外，深耕台中市場的鉅陞建設，推出首創的「ALL IN ONE」購屋一條龍服務，從開發、規畫、興建、設計、裝修、售服、保固全部包辦，同時為住戶設置專屬e化客服系統、LINE客服、24小時工程直播，讓住戶隨時可以尋求協助並第一時間解決問題，在購屋時多一層的保障。