現代（HYUNDAI）汽車總經銷南陽實業15日舉辦全新旗艦商旅STARIA預賞會，訂出150萬元起超值價，全力搶攻台灣商旅車市場。

充滿星艦未來感的STARIA，擁有超高識別度，正如STARIA車名由「STAR星星」與「RIA波浪」組合而來，外觀有如星際飛船般曲線造型，打破傳統商旅方正印象，車室內裝上乘用料與開闊乘座視野，打造豪華遊艇般舒適空間。

南陽指出，即日起展開STARIA預接單，新車共有七人座、八人座、九人座共五等級，分別為九人座GLD-A預售價150萬元、GLD-B預售價162萬元、八人座GLD-C預售價178萬元，及CEO七人座頂規CEO-A預售價200萬元、CEO-B預售價212萬元。4月底前前100位預訂STARIA的車主，再送3萬公里免費定保。

南陽實業介紹，全新STARIA尺碼車長5253mm，車高1990mm，雙A柱大傾斜仰角向後延伸營造星艦級寬闊駕駛艙，橫貫式LED日行燈如同外太空一抹太陽，搭配霸氣十足蜂巢式水箱護罩、矩陣式LED頭燈、低腰線大面積全景側窗配置，頂規CEO款更搭配多處玫瑰金色綴飾，營造豪華尊榮感。兩側後座雙滑門設計，讓乘客登車進出更優雅，搭配Smart Key車門感應鑰匙，雙手提重物也能輕鬆感應車門滑動開啟。車尾使用光柱式尾燈及隱藏式尾門雨刷，更凸顯簡潔與平滑的造型設計理念，在在都讓全新STARIA視覺張力強烈且深刻。

南陽指出，STARIA以豪華遊艇內裝思維打造，導入車型分別提供七、八、九人座三種設定，透過低腰線的大側窗及多變化座椅，帶出最開闊平整化的駕駛乘坐視野，人因優化的科技觸控介面，進階新科技包含10.25吋數位儀表、全新八速手自排變速系統、SBW電子線傳排檔附換檔撥片與智慧型手機無線充電功能，讓駕馭與乘坐時擁有更舒適、更豪華、更未來的感受。

針對層峰買家開發的STARIA CEO款附頂級NAPPA真皮座椅，具備座椅面通風、加熱及仰躺功能，並且前後大型雙天窗。

安全配備方面，STARIA搭載Level 2主被動安全科技，以Hyundai SmartSense為基礎，多項領先部署，例如LFA全速域車道維持輔助、FCA-JX對向來車防撞輔助、BCA盲區碰撞避免輔助、RCCA後方交通防撞輔助、ROA後座乘員未下車警示和SEA安全下車輔助。