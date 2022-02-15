兒童新樂園傍晚入園免費 搭摩天輪賞天燈 21:202022/02/15 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2022台北燈節於12日正式開幕，吸引許多民眾到士林賞燈，並至一旁的科教館、天文館和兒童新樂園遊玩。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2022台北燈節於12日正式開幕，吸引許多民眾到士林賞燈，並至一旁的科教館、天文館和兒童新樂園遊玩。（鄧博仁攝） 2022台北燈節於12日正式開幕，吸引許多民眾到士林賞燈，並至一旁的科教館、天文館和兒童新樂園遊玩。（鄧博仁攝） 2022台北燈節於12日正式開幕，吸引許多民眾到士林賞燈，並至一旁的科教館、天文館和兒童新樂園遊玩。（鄧博仁攝） 2022台北燈節於12日正式開幕，吸引許多民眾到士林賞燈，並至一旁的科教館、天文館和兒童新樂園遊玩。台北捷運公司表示，兒童新樂園自14日起延長營運至晚間10時，並只要於下午4時入園都免門票，並且推出120元「星光樂FUN券」，可無限次數暢玩園區內遊樂設施。15日有些民眾到兒童新樂園遊玩，不乏許多大朋友前往。 iRent導入和泰Pay 2／9起綁定中信卡 送免費iRent汽車時數 iRent共享汽機車導入和泰Pay 綁定中信卡再送免費汽車時數 #兒童新樂園 #入園 #遊玩 #免費 #摩天輪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠雄自貿港區須採檢陰性加換證才能入園 亞旭電腦復工條件曝 10:092022/02/07 生活 認養新北毛寶貝 免費點寵物光明燈 13:212022/02/13 生活 新北認養毛小孩 免費點寵物光明燈 04:102022/02/14 地方新聞 另類慶元宵 圖書館借書免費體驗採礦敲煤 自製文青提燈 13:312022/02/11 生活 遠傳開賣兒童定位手錶 指定資費保護套組免費帶走 17:532022/02/15 財經 綠島蘭嶼環保杯 碼頭機場可免費借 04:102022/02/14 地方新聞 後疫情時代文創保衛戰 中華展演文創協會免費講座 17:162022/02/10 生活 嘉義市社區心理衛生中心今揭牌 市民1年4次免費服務 13:412022/02/09 生活 台南各大酒店商旅 搶攻親子、情人節等特定族群 21:392022/02/08 生活 吃不完兜著走 免費加麵「有剩要罰1000」 店家挨轟 09:242022/02/12 生活 《戰遊網》首場Steam發行商周末火熱開跑 一系列超值DLC組合包免費帶回家 11:332022/02/11 科技 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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