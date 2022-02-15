2022台北燈節於12日正式開幕，吸引許多民眾到士林賞燈，並至一旁的科教館、天文館和兒童新樂園遊玩。（鄧博仁攝）
2022台北燈節於12日正式開幕，吸引許多民眾到士林賞燈，並至一旁的科教館、天文館和兒童新樂園遊玩。（鄧博仁攝）
2022台北燈節於12日正式開幕，吸引許多民眾到士林賞燈，並至一旁的科教館、天文館和兒童新樂園遊玩。（鄧博仁攝）
2022台北燈節於12日正式開幕，吸引許多民眾到士林賞燈，並至一旁的科教館、天文館和兒童新樂園遊玩。（鄧博仁攝）
2022台北燈節於12日正式開幕，吸引許多民眾到士林賞燈，並至一旁的科教館、天文館和兒童新樂園遊玩。（鄧博仁攝）
2022台北燈節於12日正式開幕，吸引許多民眾到士林賞燈，並至一旁的科教館、天文館和兒童新樂園遊玩。（鄧博仁攝）

2022台北燈節於12日正式開幕，吸引許多民眾到士林賞燈，並至一旁的科教館、天文館和兒童新樂園遊玩。台北捷運公司表示，兒童新樂園自14日起延長營運至晚間10時，並只要於下午4時入園都免門票，並且推出120元「星光樂FUN券」，可無限次數暢玩園區內遊樂設施。15日有些民眾到兒童新樂園遊玩，不乏許多大朋友前往。

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