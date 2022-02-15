預期美元將升息，國際板債市出現「搶發」熱潮。金管會15日公布，今年1月國際板債券共有40檔債券新發行，創單月新高發行量，檔數較去年同期成長60％，發行金額則是68.6億美元，則比去年同期縮水近20％。

證期局副局長蔡麗玲表示，主要是預期美元升息，要控制發行成本，因此元月發行檔數大量增加，但發行金額減少，則是因為2021年1月時有一檔國際板債券發行30億美元，即墨西哥政府發行主權債，所以基期較高。

蔡麗玲亦公布，今年1月共有4檔國際板債券提前贖回，金額共22.26億美元，比去年1月的6檔、11.82億美元提前贖回，檔數雖減少，但金額增加88％。有不少發行機構可能會趁升息前，先提早先贖回債券，新發行期間較長的債券，以鎖住成本。

先前證期局統計，2022年觸及可提早贖回的國際板債券，共134檔、金額256.92億美元，若全數執行，則提前贖回規模可能是歷年次高，最高是2020年共159檔提前贖回，金額共達458.48億美元。

由於每檔發行規模縮小，2021年國際板債共有202檔新發行，創歷年新高檔數，發行金額則有416.13億美元，則是歷年第三高，到今年1月底國際板流通在外檔數已達798檔、流通餘額2084.1億美元，檔數及金額都續創新高。