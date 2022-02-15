財政部15日指出，現任關務署長謝鈴媛調任財政部參事，關務署長一職則由關務署副署長彭英偉陞任。財政部高層表示，謝鈴媛考量個人身體狀況與職涯規劃，因此主動申請轉調。

接下關務署長一職的彭英偉畢業於輔仁大學法律系學士、政大法學院碩士在職專班碩士，曾擔任金管會保險局科長、財政部專委、執行秘書、處長、主秘，現為關務署副署長。

彭英偉口條與邏輯相當清晰，擅長溝通，他可將各項複雜或拗口的海關政策解釋清楚，為近年關務署與媒體的主要橋樑，本次出任關務署長可說是眾望所歸。