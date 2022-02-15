新光三越A9 1F DIPTYQUE聖日爾曼大道34號淡香精，2月份翻倍熱賣。（新光三越提供）

SOGO忠孝、復興館流行香氛，情人節業績整體成長約10%，JO MALONE LONDON 藍風鈴限量版香水。（SOGO提供）

微風diptyque 2022限量玫瑰之水淡香水。（微風提供）

微風Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra手鍊。（微風提供）

西洋情人節的儀式感，為百貨帶來業績成長，業者表示，相較去年，今年帶動業績平均成長1成以上，其中以精品、香水、飾品、3C等仍是銷售主力，而近年受韓劇影響，情人節「送花」風氣盛，更較往年成長翻倍。

新光三越信義新天地表示，光是香水需求，就帶動香水品牌業績大幅增加，尤其新光三越A9有導入diptyque專門店、MFK頂級香氛，A11則有AESOP、Le Labo等個性香氛品牌，2月份香氛翻倍熱賣，2周以來就售出超過千瓶香水。而送禮必備的巧克力，光情人節當日的銷售業績，就超越平時的2至3倍，尤其義大利頂級巧克力Venchi，於情人節也有長長的排隊人潮。

而受到韓國送花風氣影響，近幾年情人節「送花」成趨勢，新光三越信義新天地銷售也較去年成長翻倍，A8館1F除了有花藝咖啡廳－花意空間外，本月也導入全台獨家的法式花店「MONCEAU FLEURS」，來自巴黎第17區，在日本亦有多間分店，情人節當日也帶動許多年輕顧客購買花束，2月14日信義新天地就售出700至800束花禮。

遠東SOGO台北店的情人節買氣，以2月7日至14日的情人節前一周觀察，今年國際精品業績大爆發，較去年同期有倍數成長，且因今年情人節不在農曆年假期間，所以情人較能好好一起過節；另像是熱門禮物：設計師香水、頂級訂製香氛、流行香氛等，在今年情人節業績也大發，整體成長上看10%。

微風觀察，消費者送禮趨勢以珠寶飾品、香氛位居1、2名，今年比起輕珠寶，多數收禮者更著重於有品味，並保值的珠寶飾品，像微風信義Van Cleef & Arpels梵克雅寶，設計獨特，凸顯送禮者的用心。而微風信義2F香氛一條街，各家沙龍香氛業績皆亮眼，眾品牌都推出自家最厲害的玫瑰香調商品應戰，其中業績冠軍diptyque，在情人節主推玫瑰之水系列，顧客反應良好，另BYREDO的初生玫瑰淡香精也是早早售罄缺貨。