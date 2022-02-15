藝人李蒨蓉出道多年，與另一半李德立育有2名兒子，曾自曝去(2021)年6月夫妻倆一度大吵到差點鬧離婚，所幸孩子的一句話點醒了她，在結婚紀念日重溫平淡的幸福。李蒨蓉經常在臉書分享生活點滴，時逢西洋情人節，她昨(14日)甜蜜分享與老公的約會，還有「左擁右抱」兩個兒子，「被兩個男人同時親吻」的幸福畫面羨煞旁人。

昨(14日)是西洋情人節，李蒨蓉在臉書曬出與老公約會的照片，兩人到永康商圈的高級餐廳吃午飯，還讓老公幫她在店外的櫻花牆拍美照，她寫道：「祝福全天下有情人終成眷屬，情人節快樂喔」，網友也回以祝福：「幸福滿滿，情人節快樂」、「好悠閒好愜意的情人節」、「祝你的兩個前世情人越來越帥」、「好豐盛的情人餐，好棒」、「蒨蓉是掌鏡自拍，還能比後面的合影人臉小的小臉人（羨慕不已）」。

李蒨蓉意猶未盡，今(15)日再補發照片「放閃」，只見她「被兩個男人同時親吻」，畫面中她閉上雙眼嘟起嘴來，兩手托著兩個兒子的脖子，盡情享受「左擁右抱」前世情人的幸福感，寫道：「生命中我最愛的三個男人，左右各一，第三個攝影師（老公）」；原來她情人節中午跟老公約會，晚上再加碼左擁右抱小情人，將一個充實的情人節過好過滿。

但她不只享受外用大餐，還自己下廚犒賞家人：「昨日最夯梗圖在留言處，截自經典語錄：『情人節是26歲以下女孩的節日，超過以上年齡請等三八婦女節』，我自己都覺得好笑，被歸類『姨』字輩。果真上了年紀只想跟家人團聚，宅在家當台傭兼廚娘兼洗碗工。想辦法翻冰箱，變出一桌四人套餐，有山有海（肋眼牛排＋奶油淡菜），有包有麵（法國麵包＋肉醬通心粉）（烹飪步驟請看限動）。雖然累，對我而言卻是心滿意足，濃情蜜意破表的情人節。」分享的時間已是元宵佳節，所以網友除了羨慕一家幸福，也紛紛祝她們元宵節快樂。

去(2021)年疫情三級警戒期間，先生跟小孩在家的時間變長，李蒨蓉6月時曾在臉書抱怨，居家防疫，已經快把人給逼瘋，夫妻間的摩擦在所難免，但當天卻氣到手發抖、爆粗口；18歲的兒子過來抱抱安慰她，李蒨蓉對兒子說：「媽媽要離婚」，沒想到兒子反問她：「那我要跟誰？」讓李蒨蓉頓悟，現階段，家庭是孩子的全部，事後也頓悟夫妻間的相處之道。