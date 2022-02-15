荷蘭在台辦事處代表譚敬南15日拜會台中市長盧秀燕，雙方就淨零碳排、低碳交通、冷鏈物流等展開對談。（盧金足攝）

荷蘭在台辦事處代表譚敬南15日拜會台中市長盧秀燕，雙方就淨零碳排、低碳交通、冷鏈物流等展開對談，譚敬南也對未來共同舉辦就業博覽會、自行車活動、循環經濟展覽會等合作機會，表達盼有更多合作機會。

荷蘭在台辦事處為虎年第一個至台中市府拜會的駐台使節團，盧秀燕說，荷蘭是她最喜歡的國家之一，台灣和荷蘭有許多相近之處，土地不大、人民友善素質高，在農業、精密工業、永續發展、貿易等方面表現良好，荷蘭風力發電等綠色能源也值得學習，台灣也力推風電發展，兩國之間有很多互相交流學習的地方。

盧秀燕指出，市府勞工局舉辦的就業博覽會曾邀請荷蘭綠能廠商參與徵才，媒合人數高，荷蘭重點發展循環經濟政策，與市府推動淨媒減碳理念契合，荷蘭發展循環經濟、智慧工業、研發創新為其重要經貿政策，並訂定2050年溫室氣體零排放、百分之百永續能源目標。

2019年盧秀燕曾參訪「荷蘭循環經濟園區Park 20｜20」等許多指標成功案例，雙方續就永續政策交流，盼借鏡荷蘭經驗，打造台中低碳永續城市。

盧秀燕表示，去年台中市府簽署氣候緊急宣言，推動「永續168目標策略」，朝2050年淨零碳排目標規畫，並發表首版「2021台中市自願檢視報告」，她也致贈譚敬南「2021台中市自願檢視報告」英文版，與荷蘭分享台中市永續發展目標與經驗。

譚敬南中文非常流利，他說，此次是第三次造訪台中，台灣在電腦、半導體、腳踏車製造上都很發達，例如台中的巨大公司是台灣企業投資荷蘭規模最大的公司，佩服台灣能快速發展為腳踏車王國。

此外，荷蘭參與台中就業博覽會媒合許多機會，推動風力發電科技的種子教師訓練計畫，希望該訓練能推展至台中，培訓高素質技術人才。

荷蘭花卉植栽出口占全球52％，譚敬南說，可鏈結台中市冷鏈物流產業，盼疫情和緩後，能與市府經發局或農業局、各區農會展開冷鏈物流的合作。