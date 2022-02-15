一個人的運勢，與自己的生活息息相關，有時身邊出現某些特殊事件，往往是一種運勢走向的徵兆，運勢命理網站「知命命理」分享，如果遇到鸚鵡入宅、幼兒拜訪、蜘蛛吊、枯木發芽都象徵家裡將有喜事報到，是鴻運降臨的預兆，一定要好好把握。

▍1.鸚鵡入宅

鸚鵡聰明機靈，外表艷麗，是常見的寵物鳥。鸚鵡有「英武」的諧音，鸚鵡叫聲洪亮，給人生機盎然的感覺。除此之外，鸚鵡還有「招貴人相助」之意，鸚鵡入宅，則是吉祥好運，有喜事來臨的徵兆。

▍2.幼兒拜訪

每個人都希望自己家裡充滿生氣，而小孩就是活力的來源。特別是那種一兩歲，剛剛學會走路的小孩，什麼都不懂，不僅對什麼都好奇，也喜歡這裡看看，那裡瞧瞧。如果有剛剛學會走路的小孩，非要拉著大人往你家走，這就代表最近你家運勢不錯，容易聽到令人欣喜、愉悅的好消息。

▍3.蜘蛛吊

俗話說「蜘蛛吊，財神到。」蜘蛛又被稱為「喜子」，是喜慶、財富的好兆頭。蜘蛛的外形接近國字的「喜」，所以被人們賦予好運的象徵。蜘蛛是一種預報喜事的動物，它盤蜘蛛網上沿著一根蜘蛛絲往下滑，表示「天降好運」，家中若看到這個景象代表好事即將來敲門。

▍4.枯木發芽

俗話說，綠色代表生命，那種枯萎很久的樹木，本該回歸大地，卻突然長出了新的生命，重新回到欣欣向榮的樣貌，這不僅是一種吉兆，也是周邊風水變好的預兆。

【本文轉載自微信官方帳號「知命命理」（ID：zhimingpingtai），經知命命理授權轉載】