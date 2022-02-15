各式精緻的小西點，呈現中華傳統文化。圖後左為瑞獸貔貅，圖後右為石獅子，圖前為有京劇臉譜的小蛋糕。（藍孝威攝）

各式精緻的小西點，呈現中華傳統文化。圖前右為瑞獸貔貅，圖前左為核桃，圖後為荷花酥。（藍孝威攝）

以咖啡奶油製作的麒麟，是中國古代神話中的瑞獸。（藍孝威攝）

內餡包著蓮蓉的荷花酥，像夏日荷花一樣層層綻放。（藍孝威攝）

內餡包著豆沙的核桃造型西點，外表的紋路與真的核桃極為相似。（藍孝威攝）

慶祝元宵節的造型西點華麗登場，中外記者忙著拍攝。（藍孝威攝）

為慶祝元宵節，冬奧市區新聞中心今天在下午茶時間推出各式精緻西點。圖左為甜菜根和奶油裱花裝飾的瑪德蓮，圖右為覆盆子和三色堇裝飾的小冰淇淋杯。（藍孝威攝）

今天是元宵節，中國農曆春節直到今天才算結束。位在北京國際飯店的冬奧市區新聞中心，西餐廳的西點烘焙師傅今天也發揮中西融合的巧思，以各式精緻的小西點呈現中華傳統文化，造型精巧可愛，讓許多媒體記者驚呼連連，許多外國記者也饒有興致的詢問飯店工作人員，這些造型西點有什麼中國傳統寓意？

元宵節的習俗，中國南方吃湯圓，北方吃元宵，象徵全家人團團圓圓、和睦幸福，寄託對未來生活的美好期望。目前正值北京冬奧賽期，冬奧的市區新聞中心別出心裁，以各式造型的西點，與中外記者共賀元宵佳節。

新聞中心記者工作區隔壁的空間，原為簡單的吧台，放置咖啡機、茶包和西點蛋糕。今天下午茶時段之前，服務員搬來長桌，忙碌的改造現場。殊不知，接下來華麗登場的各式造型西點蛋糕驚豔全場，中外記者在一陣忙亂拍攝後，立刻拿盤子盛裝，原來一字排開、陣容堅強的小西點，馬上被秒殺剩下空盤。

這些小西點中，有巧克力製作含招財寓意的貔貅，咖啡奶油製作的麒麟，白色奶油製作、頭頂撒紫薯粉的石獅子，上方裝飾京劇臉譜的小蛋糕，甜菜根和奶油裱花裝飾的瑪德蓮，覆盆子和三色堇裝飾的小冰淇淋杯，包豆沙餡的核桃，包蓮蓉餡的荷花酥。

其中，貔貅和麒麟是中國古代神話中的兩種瑞獸，與「龍」、「鳳」、「龜」並列五大瑞獸。 此外，在古代，石獅子的作用主要是避邪。中國人歷來把石獅子視為吉祥之物，在中國眾多的園林名勝中，各種造型的石獅子隨處可見。古代的官衙廟堂、豪門巨宅大門前，都會擺放一對石獅子鎮宅護衛。