2021年度專利百大申請出爐！護國神山台積電再以近2000件、增幅78％，六連霸「本土專利王」，且件數、增幅都打破自家申請紀錄，外國專利王則由美國晶片大廠高通二度蟬聯。除半導體相關業者占申請最大宗外，布局綠能、電動車設備的台達電，這次也擠入本土前十大。

智慧局今公布2021年年度專利申請統計，全年專利(含發明、新型、設計三類)共7.2萬件，擺脫前一年因疫情負成長3％陰霾，小增正成長1％。其中本國人申請本還衰退5％，但因外國人件數多出7％，整體轉正。

在本國專利前十大上，台積電共以1950件申請六度掄元，年增幅達78％，件數、增幅都是自家有史以來最大，其件數比起第二名友達的471件，足足高出4.1倍之多，遙遙領先。

而第4、6名的瑞昱半導體與南亞科，各有404、290件，兩家都是自身21年來的申請新高。總計本土前十大，共有第6、9、10名的南亞科、中鋼、台達電，三家是新入榜。

外國專利前十大，則由高通以845件，連續2年排序首位，增幅有17％。而前十大中，就有應用材料、東京威力科、荷商ASML、日商迪思科等4家半導體設備供應商。

總計本土專利百大中，有6家銀行進入，以兆豐排序第一，但純以發明專利來說，華銀則居首。值得注意的是，單看發明專利，雖企業與研究機構都有雙位數成長，可是學校研發動能卻受疫情影響，衰退5％。

對2021年專利申請狀況，洪淑敏讚許，這顯示台灣研發能量豐富，即使疫情很嚴重，還是非常好，這也顯現在發明專利上，繳出4萬9000多件，是5年來最高。

展望2022年，洪淑敏看好專利成長，先不論疫情發展，但消費型態已改變，尤其在科技這個領域上還是會蓬勃發展，遠距上班、遠距消費，會帶動晶片、5G等高速運算需求。又有2050淨零排放趨勢，綠能，碳捕捉、碳儲存等新技術趨勢。